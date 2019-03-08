وزير لبناني: تعزيز دور المرأة شرط لنهوض الاقتصاد وتحقيق النمو

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، أن تحقيق النهوض والتوازن الاقتصادي والنمو المستدام، يتطلب تعزيز دور المرأة في لبنان ومشاركتها الكبيرة والفاعلة في كافة المجالات، باعتبار أنها تمثل نصف طاقات المجتمع.

وقال الوزير اللبناني - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - إنه على قناعة بقدرة النساء ووجوب مشاركتهن في كافة مناحي الحياة العملية في المجتمع اللبناني.

وأضاف: "في يوم المرأة العالمي، أتمنى أن يتعزز دور المرأة في بلادي، فلن يستقيم اقتصاد إلا بمشاركة فاعلة وكبيرة للمرأة، إذ كيف يمكن الطموح إلى نمو مستدام وتوازن اقتصادي من دون الاستفادة من طاقات نصف المجتمع، خصوصا متى كان هذا النصف هو مصدر التوازن بين العقل والقلب ويتمتع بالموهبة وبالمقاربة الخلاقة، وباللين الحاسم والشجاعة الحكيمة، والأهم بالقدرة اللامحدودة على العطاء".