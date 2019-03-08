كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تفتح مجالها الجوي بالكامل مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، عن فتح المجال الجوي بالكامل على الحدود مع الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير الماضي، وفتحه جزئيا بعدها بثلاثة أيام، على خلفية التوتر بين البلدين.

وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم الجمعة، إن الرحلات المنطلقة من مطارات "فيصل آباد"، و"ملتان"، و"رحيم يار خان"، الدولية، الواقعة شرقي البلاد، ستستأنف على إثر هذا القرار.

وأدى قرار إغلاق المجال الجوي، إلى تغيير مسارات الرحلات المتوجه نحو الصين وإيران، أو نحو البلدان الأوروبية، الأمر الذي حمل شركات الطيران المدني تكاليف إضافية، بسبب طول مسافة الرحلات.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 14 فبراير الماضي، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وأسفر الحادث عن مقتل 44 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.

وردا على هذا الهجوم شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه "معسكر إرهابي" لجماعة "جيش محمد"، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من إقليم كشمير، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وفي 27 فبراير الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار هندي بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.