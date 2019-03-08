كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. آلاف المتظاهرين يتجمعون وسط العاصمة الجزائر تنديداً بالولاية الخامسة لـ"بوتفليقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة فرانس برس، منذ قليل، بتجمع آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

هذا وكانت قد أغلقت السلطات الجزائرية، محطات المترو والقطار من وإلى العاصمة الجزائر، فيما أوضح أن السلطات المختصة عزت إغلاق محطات المترو لأسباب تقنية.

إلى ذلك، بدأت طلائع المتظاهرين تتوافد إلى ساحة أول مايو في العاصمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وأتت تلك الخطوة بالتزامن مع ترقب الشارع الجزائري، لموجة احتجاجات كبيرة، اصطلح على تسميتها "جمعة الحسم"، في ثالث أسبوع من الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة.

وبالتزامن، شهد محيط المستشفى الجامعي الذي يقبع فيه الرئيس الجزائري في جنيف، تظاهرة لعدد من الجزائريين، بحسب ما أفاد مراسل العربية هناك.

وكان بوتفليقة التي أفادت مصادر طبية من جنيف بأن وضعه الصحي حرج جداً، وجه رسالة الخميس إلى المتظاهرين، تلتها نيابة عنه وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، هدى إيمان فرعون.

ودعا عبرها إلى الحذر والحيطة من "اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية، قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".