كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكیة في الجزائر تحذر رعاياها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السفارة الأمريكیة في الجزائر، جمیع رعاياها المتواجدين بأرض البلاد من البقاء في وسط المتظاهرين أو المشاركة فیها أو المشاهدة خلال المسیرات السلمیة التي ستشهدها مختلف ولايات الوطن اليوم الجمعة.

ونشرت السفارة على موقعها الرسمي وعلى حسابها في تويتر بیانا قالت فیه ستستمر المظاهرات والإحتجاجات في كل أنحاء البلاد، ينصح موظفوا الحكومة الأمريكیة بالحد من التحركات الغیر الأساسیة أثناء المظاهرات وعدم المشاركة أو المراقبة أو البقاء بالقرب من المظاهرات، حتى وإن بدت لهم مظاهرات سلمیة".