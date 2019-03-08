كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي لها.. رئيس البرلمان العربي يوجّه تحية تقدير للمرأة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام- تحية إجلال وتقدير للمرأة العربية، مُشيدًا بدورها الفاعل والحيوي والمؤثر على كافة الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، مؤكدًا أنها شريك أساسي لتحقيق النهضة والتنمية في الدول العربية.

وثمّن رئيس البرلمان العربي عاليًا كفاح المرأة الفلسطينية المناضلة التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والصمود دفاعًا عن أرضها ومقدساتها مقدراً عالياً شجاعتها وتضحياتها.

وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي أقرّ "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، لتكون إطارًا تشريعيًا ومرجعًا عربيًا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحفظ حقوقها ويصون كرامتها ويوفر الحياة الكريمة لها.

وسيُطلق البرلمان العربي قريباً الوثيقة في دولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار جهود البرلمان العربي في دعم المرأة العربية لتحقيق تطلعاتها، وتعزيز دورها ومكانتها في الشأن العام للمجتمع، والبناء على ما حققته من إنجازات في السنوات الأخيرة.