كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توقف حركة القطارات وتعزيزات أمنية استعدادا للمسيرات بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الجزائريون للانطلاق في مسيرة ثالثة بعد صلاة الجمعة، في وقت تنتشر فيه قوات مكافحة الشغب والأجهزة الأمنية بكثرة في ابرز الساحات التي تنطلق منها المسيرات في الجزائر العاصمة، على سبيل المثال ساحة البريد المركزي، وساحة اودان، وساحة اول ماي.

إضافة إلى وجود تعزيزات أمنية هامة بالقرب من مقر رئاسة الجمهورية في المرادية، وهو ما تقوم قامت به الامن في كل المسيرات السبقة.

وتزامنا مع هذا، أعلنت العديد من الجمعيات في بيانتها على ضرورة الحفاظ على سلمية المسيرات بعيدا عن الفوضى، حيث دعت جمعية راج الجزائريين الى المشاركة في المسيرات، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يتسبب في الفوضى.

وقبل انطلاق المسيرة، تم توقيف الرحلات عبر القطار باتجاه الجزائر العاصمة، وهي رحلات باتنة، سطيف، بجابة، وادي عيسى، وأيضا خطوط الضواحي وهي كل من العفرون الجزائر والثنية الجزائر.