مصدر مسؤول يكشف لـ”اليوم24″ حقيقة إلغاء عقوبة “الويكلو” نهائيا

نفى مصدر مسؤول، صحة الأخبار التي راجت في الساعات القليلة المقبلة، بخصوص عزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلغاء عقوبة اللعب بدون جمهور، المعروفة بـ”الويكلو”، وذلك عقب الإجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة، مع رؤساء أندية البطولة الاحترافية، أمس الخميس بالرباط.

وأكد المصدر نفسه، في حديث له مع “اليوم24″، بأنه ” تم التطرق خلال هذا الاجتماع، للأضرار الكبيرة التي تعاني منها الأندية بسبب هذه العقوبة، سواء المادية منها، أو الرياضية، وثم مناقشة سبل الحد من ظاهرة الشغب التي تؤدي لمثل هذه العقوبات، ولم يتم أبدا مناقشة مسألة إلغاء العقوبة كما يروج”.

وطرح رؤساء أندية الخبة، بالإضافة إلى العصب الجهوية، خلال هذا الاجتماع كل القضايا التي تهمهم، بالإضافة إلى المشاكل التي يعانون منها، خاصة تلك المرتبطة بالعقوبات، الملاعب، ظاهرة الشغب، وغيرها.

كما تم أيضا تقييم عمل اللجنة بمواكبة تحول الأندية الرياضية إلى شركات، والتي انطلقت منذ سنة 2016، حيث قررت الوزارة وجامعة الكرة دعم الأندية بمنحة مالية مقدرة في 700 مليون سنتيم، سيتم تسديدها على 3 دفعات، من أجل تسريع عملية التحول لشركات رياضية، مه نهاية الموسم الرياضي الجاري.