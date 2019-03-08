آباء التلاميذ يتضامنون مع الأساتذة: “التعاقد بداية للخوصصة والإجهاز على التعليم العمومي” – فيديو

عبر عدد من آباء وأولياء التلاميذ بجهة الرباط سلا زمور زعير عن تضامنهم مع الأساتذة المتعاقدين، الذين يخضون إضرابات، واعتصامات جهوية، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج النهائي في سلك الوظيفة العمومية.

وخلال مشاركته في وقفة نظمها الأساتذة، أمس الخميس، أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، أكد عبد الله نظام، رئيس إحدى جمعيات الآباء في جهة الرباط أن تضامن الآباء مع الأساتذة نابع من الحرص على الحفاظ على المدرسة العمومية، التي سيكون التعاقد مدخلا لخوصصتها.

وشدد المتحدث على أن أول المتضررين من الخوصصة سيكون تلامذة العالم القروي بالنظر إلى الهشاشة، التي تعانيها عائلاتهم.

وكانت “التنسيقية الجهوية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد” في جهة الرباط قد قررت تنفيذ وقفة واعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، تعبيرا عن التضامن مع الأساتذة المعنفين في عدد من جهات المملكة، وتأكيدا على مطالب هذه الفئة، وفي طليعتها الإدماج.