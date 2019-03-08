مصر تشرع في بث خطبة الجمعة “مدبلجة” إلى 10 لغات وبلغة الإشارة – فيديو

في خطوة لافتة للانتباه، شرعت وزارة الأوقاف المصرية، في نشر خطبة الجمعة، أسبوعيا، بعشر لغات، وهي الألمانية، والفرنسية، والسواحلية، والهوسا، والروسية، والإسبانية والإنجليزية، واليونانية، والتركية، والأردية.

وأشارت الوزارة، اليوم الجمعة، إلى أن نشر خطبة الجمعة مكتوبة، ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) سيكون من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها في المركز الإعلامي لوزارة الأوقاف، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار الدور التوعوي، والدعوي، ونشر مكارم الأخلاق، والقيم الإنسانية، ومواجهة، ومحاصرة الفكر المتطرف.

وخصصت النسخة الأولى من الخطبة “المدبلجة”، التي تنطلق، اليوم، لموضوع “الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء”، وذلك بمناسبة تخليد البلاد ليوم الشهيد.

ونقلت صحف محلية عن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، قوله إن الخطبة تأتي لبيان الحق، والباطل، وتمييز الخبيث من الطيب، وإظهار مكانة، ومنزلة الشهيد الحقيقي، والفرق بينه، ومن يلقى بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة، حسب وصفه.