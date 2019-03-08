رسميا.. مروان فيلايني يعلن اعتزاله

أعلن مروان فيلايني، لاعب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، المحترف حاليا في الدوري الصيني الممتاز، اعتزاله اللعب بشكل رسمي مع المنتخب الوطني البلجيكي، بعد أن جاوره خلال 12 سنة، كان آخرها في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأكد فيلايني، ذو الأصول المغربية، والذي جاور عدد من الأندية الكبيرة في أروبا، خاصة إيفيرتون ومانشستر يونايتد الإنجليزي، اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني البلجيكي، عن سن يناهز 31 سنة، جاور خلالها منتخب “الشياطين الحمر” في 87 مباراة، وساعده على تحقيق المركز الثالث في “مونديال” روسيا الأخير.

ولعب فيلايني، الذي كان قريبا من حمل قميص المنتخب المغربي، لعب أول مباراة له مع منتخب بلجيكا في فبراير من عام 2007، وسجل 18 هدفا مع المنتخب الوطني، تبقى أبرازها أهدافه في نهائيات كاس العالم في البرازيل.

وفي تصريح لوسائل إعلام دولية، قال فيلايني، إنه يشعر بأن “الوقت قد حان من أجل ترك الفرصة للاعبين الشباب والجيل الصاعد من اللاعبين من أجل صناعة تاريخ المنتخب البلجيكي”، مؤكدا على أنه يحتفظ ” بالعديد من الذكريات السعيدة مع المنتخب الأحمر”.