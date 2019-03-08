مدرب ليفربول: صلاح سبب منافستنا على البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن نجم فريقه المصري محمد صلاح، يمتلك قدرات تهديفية هائلة ولديه سجل مميز من الأهداف.

ويخوض ليفربول مباراته الوشيكة أمام بيرنلي بعد غد، الأحد، على ملعب "أنفيلد روود"، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة "إذا حصلت على بعض الفرص للتسجيل سيكون الأمر رائعا، لكن أنا كمدرب تعاملت كثيرا مع لاعبين لا يسجلون لفترة طويلة".

وأضاف "محمد صلاح لديه سجل مميز من التهديف، وهذا سبب مركزنا الذي وصلنا له الآن واستمرار منافستنا على لقب البريمييرليغ، وطالما نواصل صناعة الفرص له، فهو سيظل بخير".

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن التهديف منذ شهر، حيث يعود آخر هدف سجله حامل لقب هداف الدوري الإنجليزي، إلى 9 شباط/فبراير الماضي أمام بورنموث.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.