قلنسوة: النيابة تستأنف على قرار تسريح محمد عودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الجمعة، إطلاق سراح صاحب أحد المنازل المهددة بالهدم في مدينة قلنسوة، محمد عودة، بعدما اعتقلته الشرطة أول من أمس.
وادعت الشرطة أن عودة هدد بأنه سيفجر نفسه وأفراد أسرته في حال هدموا منزله، وأنه قال لأفراد الشرطة خلال اعتقاله أمس "سأموت شهيدا".
كما طلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقال عودة لمدة 4 أيام وأعلنت أنها ستقدم لائحة اتهام ضده.
واعترض محامي الدفاع، علاء تلاوي، على طلب النيابة، وبعد الاستماع لادعاءات الأطراف رفضت المحكمة طلب الشرطة وأصدرت قرار بتسريح عودة، لكن النيابة قالت إنها ستتوجه للمحكمة المركزية وتقدم استئنافا على قرار إطلاق سراحه.
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