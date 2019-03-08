الآلاف بالشوارع رفضًا لترشح بوتفليقة والمعارضة تدعو لمرحلة انتقالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية للأسبوع الثالث على التوالي، رافعين شعارات رافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وذلك غداة تحذير الرئيس من "فوضى" و"فتنة"، ما يشير إلى رفضه التراجع عن ترشيحه.

وبدأت التجمعات ظهرا، وكان رجال ونساء يرفعون أعلاما جزائرية أو يلتحفونها في ساحة البريد في وسط العاصمة، وسط مشاركة نسائية لافتة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة.

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