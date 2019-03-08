القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية للأسبوع الثالث على التوالي، رافعين شعارات رافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وذلك غداة تحذير الرئيس من "فوضى" و"فتنة"، ما يشير إلى رفضه التراجع عن ترشيحه.
وبدأت التجمعات ظهرا، وكان رجال ونساء يرفعون أعلاما جزائرية أو يلتحفونها في ساحة البريد في وسط العاصمة، وسط مشاركة نسائية لافتة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف بالشوارع رفضًا لترشح بوتفليقة والمعارضة تدعو لمرحلة انتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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