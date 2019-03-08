جديدة المكر: صلاة جمعة حاشدة على أرض طنطور تصديا للمخطط السلطوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقيمت اليوم صلاة جمعة حاشدة على أرض طنطور في جديدة المكر، بمشاركة المئات من المصلين والمتضامنين من مختلف أنحاء البلاد، تصديا لمخطط طنطور السلطوي.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ كمال خطيب، الذي تطرق إلى سياسة التمييز والتضييق التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية بحق المواطنين العرب.

وشدد خلال خطبته على أهمية الاستمرار في النضال الشعبي والالتفاف من حول الفعاليات والنشاطات الاحتجاجية التي من شأنها إسقاط المخطط.

وقال رئيس مجلس جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، في حديث لـ"عرب 48" إن "قضية طنطور تقع على سلم أولويات كل مواطن جديداوي ومكراوي، كذلك الأمر بالنسبة لمجتمعنا العربي، والحضور اليوم في صلاة الجمعة جاء ليؤكد على ذلك بأننا موحدين وسنبقى كذلك حتى يعود الحق لأصحابه".

وأضاف: "بدأنا نلمس نية المكاتب الحكومية بالتفاوض معنا وتقديم تنازلات، وبدورنا لن نقبل الخوض في هذه المفاوضات حتى نكون شركاء بشكل كامل وليس أقل من ذلك".

وختم ملحم بالقول إن "هذه المستجدات لم تأت من فراغ إنما نتاج الحراك الشعبي والجماهيري في جديدة المكر، ونحن على ثقة بأن هذا النضال سوف يؤثر بالنهاية على أصحاب القرار في الجهات المسؤولة".

هذا، وتأتي صلاة الجمعة استمرارا للفعاليات والنشاطات الاحتجاجية ضد مخطط طنطور الرامي إلى مصادرة أراضي خاصة وإقامة شبه مدينة عربية على أنقاضها.