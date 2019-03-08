نحف: انطلاق مظاهرة لحماية الأرض والمسكن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك عدد من أهالي نحف في المظاهرة الجماهيرية على مفرق القرية، بعد ظهر اليوم الجمعة.
ورفع المتظاهرون الشعارات ورددوا الهتافات الداعية لحماية الأرض والمسكن، وصون الكرامة، ولإعلاء صوت الحق بوجه العنجهية وسياسة هدم المنازل.
وتعاني البلدات العربية من أزمة سكن خانقة في ظل مصادرة الأراضي ومواصلة السلطات الإسرائيلية هدم المنازل بذريعة البناء دون ترخيص. كما أنها تمارس سياسية التضييق بإقامة بلدات استيطانية تحد توسع البلدات العربية من مختلف الجهات ولا توفر الحلول الجذرية لأزمة السكن.
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