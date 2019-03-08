أول وزيرة داخلية بالعالم العربي تغرّد في يوم المرأة العالمي

أشادت أول وزيرة داخلية في العالم العربي، الجمعة، بالتكافؤ والمساواة بين الجنسين، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وغردت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، ريا الحسن، عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "في يوم المرأة العالمي، لا بد من تحية مزدوجة، الأولى للمرأة اللبنانية التي أفتخر بها وأدعوها لتقديم المزيد من النجاحات والإنجازات، والثانية للرجل اللبناني الذي بات يؤمن اكثر فاكثر بضرورة تكافؤ الفرص والتساوي بالحقوق بين الجنسين. معا نحو التكامل لتحقيق نمو مستدام في مجتمعنا".
يذكر أن ريا الحسن هي أول وزيرة داخلية من الجنس اللطيف في العالم العربي. ولكن يجدر الذكر أن أول امرأة في الوطن العربي تشغل منصبا وزاريا هي الدكتورة العراقية نزيهة جودت الدليمي، حيث عينت بمنصب وزيرة البلديات والأشغال في الحكومة العراقية عام 1959 .
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