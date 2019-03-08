رغم اتهامات الفساد.. نتنياهو الأقرب لتشكيل الحكومة

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ضربة كبيرة تعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن أعلنت النيابة الإسرائيلية أنها ستوجه له اتهامات بالفساد، فهل سيؤثر ذلك على حظوظه في الانتخابات المقبلة؟

ساحة سياسية منقسمة، والعديد من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، ورئيس وزراء يواجه تهم فساد، هكذا هو الوضع الحالي في إسرائيل، وذلك وسط محاولات بنيامين نتنياهو الذي استمر في منصبه رئيسا للوزراء لنحو 13 عاما في الفوز بولاية خامسة في الانتخابات البرلمانية المقرر لها التاسع من أبريل المقبل، ويواجه تحديات كبيرة خاصة بعد أن أعرب المدعي العام الإسرائيلي عن نيته بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو في قضايا رشوة ونصب، وهو ما أثار العديد من التكهنات حول ما إذا كانت ستؤثر هذه التهم على حظوظ نتنياهو في الحفاظ على منصبه.

حيث تقول سارة يركيس الباحثة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن "طوال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، تمتع نتنياهو بالمرونة الكافية لتجنب هذه الخسائر". حيث نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن استطلاعا للرأي أجرته شركة "فيتش سولوشينز" قبل إعلان مسودة اتهام نتنياهو الأسبوع الماضي، أن فرص استمرار رئيس الوزراء

حيث تقول سارة يركيس الباحثة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن "طوال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، تمتع نتنياهو بالمرونة الكافية لتجنب هذه الخسائر". حيث نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن استطلاعا للرأي أجرته شركة "فيتش سولوشينز" قبل إعلان مسودة اتهام نتنياهو الأسبوع الماضي، أن فرص استمرار رئيس الوزراء في منصبه وصلت إلى 75%. وأضافت أن مثل هذه النتيجة، تشير إلى أن "إسرائيل ستستمر في تبني وجهات نظر يمينية، تجاه القضايا الأمنية، والصراع الفلسطيني، مع محاولة الحفاظ على المناخ الجاذب للاستثمار". إلا أن الأمر تغير بعد الإعلان عن اتهام نتنياهو، حيث كشفت استطلاعات الرأي تراجع حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو أمام تحالف "أبيض أزرق" الوسطي. حيث يمتلك قائد التحالف، بيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، الخبرة الأمنية، التي دائما ما يضعها الناخبون الإسرائيليون في الحسبان، كما أنه لا يوجد غبار على نزاهته على العكس من نتنياهو الذي تلطخت سمعته باتهامات الفساد. غابوا 40 عاما.. إسرائيل تعيد متطرفي اليمين للكنيست وقالت الشبكة الأمريكية، إن استطلاعات الرأي كلها لم تكن ضد نتنياهو، حيث احتل تحالف الأحزاب اليمينية والدينية الذي يقوده نتنياهو، المركز الأول في اثنين من ثلاثة استطلاعات، وهو ما يشير إلى أنه ما زالت حظوظ رئيس الوزراء قائمة. أضف إلى ذلك أن نتنياهو لن يتوقف عن انتقاد الاتهامات الموجهة ضده، خلال حملته الانتخابية، والتي دائما ما يصفها بأنها مؤامرة من أحزاب اليسار، ومن المتوقع أن يستمر مؤيدوه في تصديق ذلك. وعلى الساحة الدولية، سيسعى نتنياهو لإظهار قدراته الدبلوماسية في وقت لاحق من الشهر الجاري، عندما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. وفي المقابل، لا يمتلك جانتس، الذي خدم في جيش الاحتلال لنحو 38 عاما، من سنوات عمره الـ59، أي خبرة في تولي مناصب عامة. بيني جانتس.. مجرم الحرب الذي يسعى لإسقاط نتنياهو حيث يقول عفير زالزبرج، الباحث في "مجموعة الأزمات الدولية"، إن "نتنياهو لديه خبرة سياسية هائلة، ولديه القدرة على استغلال السياسية للتأكيد على شعبيته، على العكس من جانتس الذي لا يملك أيا من هذه المقومات". وأبرز مثال على ذلك ما قام به في الانتخابات الأخيرة عام 2015، حيث دعا نتنياهو إلى عقد مؤتمر صحفي قبل غلق صناديق الاقتراع، ادعى فيه أن المواطنين العرب "يحشدون أنفسهم للتصويت"، وهي الاستراتيجية التي رجحت كفة اليمين في هذه الانتخابات. وأشارت "بلومبرج" إلى أن نتنياهو يتبع الاستراتيجية نفسها هذه المرة، حيث حذر من أن تحالف "أبيض أزرق" الوسطي، سيعتمد على الأحزاب العربية من أجل تشكيل الحكومة في حال فوزه في الانتخابات. وقال كاميل فوتشس أستاذ الإحصاء، "إن الادعاء بأن الحزب المنافس يساري ويعتمد على العرب، يعد استراتيجية فعالة في السياسة الاسرائيلية". «جانتس-لبيد» يهزم نتنياهو في استطلاعات ما بعد الفساد وعلى مدار تاريخ إسرائيل لم يفز حزب واحد أبدا بالأغلبية، وهذا يعني أن البلاد كانت تدار دائما بالتحالفات، وما كان يرجح كفة تحالف على آخر هو الاستقرار، حيث دائما ما كان التحالف الأكثر استقرارا هو الفائز، وليس التحالف الأفضل أداء. وتظهر استطلاعات الرأي حصول تحالف "أبيض أزرق" على 36 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا مقابل 30 مقعدا لحزب ليكود. إلا أن نتنياهو سيكون الأقرب لتكوين تحالف، على العكس من جانتس الذي سيضطر إلى الاعتماد على الفصائل العربية في البرلمان، بعد أن أكدت الأحزاب الدينية اليمينية أنها لن تتفاوض مع تحالفه.

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