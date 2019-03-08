شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفشل في إقرار إصلاحات.. رئيس فنلندا يعلن استقالة الحكومة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (هلسنكي)قدم رئيس وزراء فلنلندا يوها سيبيلا اليوم (الجمعة) استقالة حكومته من يمين الوسط بعدما فشل في إقرار برنامج اصلاحات اجتماعية وإصلاحات لنظام الضمان الصحي، وفق ما أعلنت الرئاسة الفنلندية.
ويأتي هذا الإعلان قبل خمسة أسابيع من الانتخابات التشريعية في 14 أبريل.
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