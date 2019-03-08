شكرا لقرائتكم التحالف يدمر طائرة حوثية مسيرة باتجاه أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة حوثية مسيرة جنوب السعودية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات العقيد الركن تركي المالكي، بحسب ما أفادت وكالة "واس"، أنه في تمام الساعة (12:24) بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

وذكر العقيد المالكي، أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنه طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

إلى ذلك، ختم محذراً بأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، مؤكداً أن استخدام تلك الميليشيات لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.