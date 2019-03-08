شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تناقش اتفاقية قرض لمنظومة مياه مصرف بحر البقر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، قرار رئيس جمهورية رقم (83) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

وتنظر اللجنة أيضا قرار رئيس جمهورية رقم (86) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض إضافى، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

Advertisements