السلطات الجزائرية تغلق محطات المترو والقطار من وإلى العاصمة

القاهرة- (مصراوي):

أغلقت السلطات الجزائرية محطات المترو والقطار من وإلى العاصمة، اليوم الجمعة، قبل المسيرات المليونية المتوقعة حسب مطالب الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

من المقرر أن تبدأ مسيرات اليوم بعد صلاة الجمعة، وفي الوقت الذي علت فيه بعض الأصوات مطالبة بتأدية الصلاة في الشوارع، قاد شباب عبر فيسبوك مبادرات مضادة لها، مشيرين إلى أن "الشارع فقط للتظاهر أما الصلاة فمكانها المساجد فقط".

وتشهد الجزائر تواجدا أمنيا ملفتا، حيث تنتشر العشرات من شاحنات الشرطة الزرقاء، بمختلف شوارع العاصمة.

ويطالب الشباب...