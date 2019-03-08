"الأولى عربياً".. ننشر ترتيب مصر في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2019

مصراوي - كتبت – إيمان محمود:

كشف الموقع العسكري المتخصص "جلوبال فاير باور"، عن تصنيف أقوى جيوش العالم في عام 2019، والذي احتل فيه الجيش المصري المركز الثاني عشر عالميًا، والأول عربيا وإفريقيا.

وقال الموقع العسكري المتخصص إن مصر تمتلك واحدًا من أكبر الجيوش في القارة الأفريقية مع تزايد الصناعة العسكرية المحلية.

وأعدّ موقع "جلوبال فاير باور" التصنيف مُعتمدًا على 55 عاملا لتحديد "مؤشر القوة" لكل جيش. ولا يعتمد الترتيب فقط على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح، وتطور التكنولوجيا...