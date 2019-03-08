مصراوي - كتبت – إيمان محمود:
كشف الموقع العسكري المتخصص "جلوبال فاير باور"، عن تصنيف أقوى جيوش العالم في عام 2019، والذي احتل فيه الجيش المصري المركز الثاني عشر عالميًا، والأول عربيا وإفريقيا.
وقال الموقع العسكري المتخصص إن مصر تمتلك واحدًا من أكبر الجيوش في القارة الأفريقية مع تزايد الصناعة العسكرية المحلية.
وأعدّ موقع "جلوبال فاير باور" التصنيف مُعتمدًا على 55 عاملا لتحديد "مؤشر القوة" لكل جيش. ولا يعتمد الترتيب فقط على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح، وتطور التكنولوجيا...
كانت هذه تفاصيل خبر "الأولى عربياً".. ننشر ترتيب مصر في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.