مصراوي - كتب - محمود مصطفى:
وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رسالة تقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد" الذي يوافق 9 مارس من كل عام.
وقال علام إن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون الغالي والنفيس ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات وجماعات الغدر والضلال التى تستهدف أمن الوطن وتهدد استقراره.
وأضاف أن جموع الشعب المصري يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن فى مواجهة...
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي الجمهورية للقوات المسلحة في "يوم الشهيد": اضربوا بيد من حديد على أيدي الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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