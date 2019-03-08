الرئيس عون: لتواكب مفوضية اللاجئين لبنان في تسهيل عودة النازحين وتسريعها

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ((UNHCR الى مواكبة لبنان في عملية تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتسريعها. وشدد، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مفوض الامم المتحدة فيليبو غراندي في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، "على استمرار التعاون مع المنظمة والتنسيق مع الادارات اللبنانية المعنية بملف العودة"، لافتا الى "اهمية تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم الى أرضهم." واكد الرئيس عون "على تعاون السلطات السورية المختصة مع الجهات اللبنانية المعنية بتنظيم العودة، ولاسيما منها الامن العام اللبناني."

وكان غراندي وضع الرئيس عون في صورة الزيارة الميدانية التي قام بها الى عدد من المناطق السورية حيث اطلع على اوضاع النازحين العائدين اليها، واصفاً اياها بانها مطمئنة، كما وضعه في اجواء المفاوضات التي يجريها مع المسؤولين السوريين للتعاون في معالجة قضية النازحين. ونوه غراندي بالدعم الذي تلقاه المفوضية من المسؤولين اللبنانيين لتمكينها من القيام بالدور الانساني الموكل اليها.