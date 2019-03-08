LBC: توقيف نقيب في قوى الأمن وعنصر في مكتب مكافحة المخدرات بتهمة تقاضي رشاوى

افادت معلومات لقناة "LBC" ان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار اوقف نقيبا في قوى الأمن الداخلي وعنصرا في مكتب مكافحة المخدرات بتهمة تقاضي رشاوى. وذكرت ان "شعبة المعلومات بادرت قبل أيام الى التحقيق مع النقيب بسبب وجود اتصالات مع محامية تاجر مخدرات وقد أعطى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الاذن بالملاحقة، كما ان القاضي حجار طلب من مجلس نقابة محامي بيروت اعطاء اذن ملاحقة المحامية".

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