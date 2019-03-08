ريفي للنساء في عيدهن: كل الأيام والأعياد أنتن

اشار الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في يوم المرأة العالمي تحية الى من يضفين على قسوة الحياة لمسة من الحياة وعاطفة واندفاعا وتضحية وفرحا دائما. للأم والزوجة والإبنة والأخت وكل إمرأة، كل الأيام والأعياد أنتن".

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