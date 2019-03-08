الغريب التقى الراعي: حريص على عودة النازحين سالمين مع كامل حقوقهم

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب اثر لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من بكركي ان "البطريرك شديد الحرص على عودة النازحين سالمين مع كامل حقوقهم وعلى اخراج الملف من التجاذبات السياسية وتحقيق خرق جدي لجهة عدم ربط الملف بالحل السياسي في سوريا".

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