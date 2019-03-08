ركّزت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، على أنّ "الطريق لنجاح المرأة يمرّ دائمًا إمّا بمعركة أو بحركة احتجاج أو بنضال مستمرّ لتحقيق الهدف. لا يوجد شيء سهل، ولكن أيضًا لا شيء مستحيل أمامها، والمرأة تصارع كلّ يوم لتثبّث حقّها".
ولفتت في تهنئة وجّهتها إلى المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى أنّ "دور المرأة أن تكون نصف الدنيا، في الوقت الّذي تَنظر لها التقاليد والتشريعات وبعض المجتمعات على أنّها تحت خانة الرجل، تصل إذا هو أراد ذلك، تنجح إذا قرّر هو، وتحكم إذا هو تحكّم".
وشدّدت سكاف على "أنّنا عندما نرفع هذه القيود ونزيل "البلوكات" الاجتماعية، عند يصبح من حقّ المرأة الأم أن تمنح جنسيّتها لأولادها، وعندما تدعم الطوائف قانون منع تزويج القاصرات ونطوّر قوانين العنف ضدّ المرأة بمختلف أشكاله، وعندما لا نحاربها بحضانة أطفالها ولا نقف في وجهها لنحّد من قوّتها؛ عندما نرى كلّ هذه الحقوق أمامها، سنشعر أنّ عيد المرأة أصبح عالميًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: عندما نعطي المرأة كل حقوقها عندها سنشعر أن عيدها أصبح عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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