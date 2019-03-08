النشرة: سقوط 8 جرحى بحادث سير في الدلهمية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "سقوط 8 جرحى بحادث سير على طريق عام الدلهمية - زحلة"، مشيرا الى ان "عناصر الدفاع المدني عملوا على نقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج".

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