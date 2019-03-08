اللواء ابراهيم التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه صباح اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على رأس وفد من المفوضية، وبحث معهم أوضاع النازحين السوريين في لبنان والإجراءات المتبعة لتسهيل العودة الطوعية للراغبين منهم إلى وطنهم.

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