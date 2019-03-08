مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف شخصا هدد مواطنة وابتزها ماديا وجنسيا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 5 آذار 2019، وَرَد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضدّ مجهول بجرم انتحال صفة وابتزاز مادي وجنسي بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "من خلال الإستقصاءات والتحريات الفنيّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من معرفة هوية المشتبه به ومكان تواجده"، موضحةً أنّ "بتاريخ 6 آذار 2019 وفي محلة برج حمود، تمّ توقيفه ويُدعى: "ا. س." وهو لبناني من مواليد عام 1993".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بتهديد المدعية بنشر صورها وابتزازها ماديًّا وجنسيًّا بمساعدة وتشجيع من صديقه "ب. ك." (مواليد عام 1994، لبناني)". وذكرت أنّ "بنتيجة المتابعة المكثّفة، أوقف الأخير، وبالتحقيق معه اعترف بمساعدة "ا. س." وتشجيعه بابتزاز وتهديد المدعية".

وكشفت أنّ "الموقوفين أودعا القضاء المختص مع المضبوط، بناءً على إشارته"، مركّزةً على أنّ "لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أيّ ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن هذه الحالات".