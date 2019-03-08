الرئيس عون: للمرجعيات الدينية دور في مساعدة الدولة في مكافحة الفساد

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله الرئيس الجديد للمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس جوزف قصاب على دور المرجعيات الدينية في مساعدة الدولة في مسيرة مكافحة الفساد، لاسيما وان هذه المرجعيات على صلة دائمة بالمواطنين من خلال مؤسساتها الدينية والتربوية والاجتماعية.

ونوه الرئيس عون بدور الكنيسة المشرقية في تعزيز القيم الروحية والثقافية والاجتماعية، مشددا على ضرورة وحدة الكنائس المسيحية ومقاربة التحديات الراهنة بارادة واحدة.

وخلال اللقاء، الذي حضره نائب الطائفة القس الدكتور ادغار طرابلسي، اعرب القس قصاب عن تقدير ابناء الطائفة لمواقف رئيس الجمهورية والحكمة التي يقود بها شؤون البلاد، واضعا امكانات الطائفة بتصرفه.

الى ذلك، عرض الرئيس عون مع وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني عمل الوزارة والمشاريع التي تتم برمجتها في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.