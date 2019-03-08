كيدانيان وعربيد أعلنا عن المؤتمر السياحي في 19 اذار

أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ووزير السياحة افيديس كيدانيان عن "المؤتمر السياحي في 19 اذار". وأكد عربيد اننا "نتطلع الى نتائح ايجابية في هذا المؤتمر وهناك دراسة وطنية لتعزيز القطعات الانتاجية وشق كبير منها يتعلق بالسياحة". من جهته شكر كيدانيان عربيد على المبادرة لاطلاق هذا المؤتمر ، مشيرا الى انه "عند عرض فكرة المؤتمر من عربيد كان جاوبي اننا لا نريد فتح مؤتمر لمجرد اقامته بل المطلوب نتائج ايجابية"، مؤكدا ان "السياحة في لبنان هي المورد الوحيد الذي يمكننا الاعتماد عليه ونامل ان يكون هناك دعم من الدولة لهذا القطاع".

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