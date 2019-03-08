النشرة: وقفة تضامنية امام مسجد الصديق في صيدا لأهالي معتقلي أحداث عبرا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان لجنة أهالي معتقلي أحداث عبرا، وقفة تضامنية امام مسجد الصديق في المدينة، للمطالبة بالعفو العام الشامل، حيث رفع المشاركون للافتات تطالب بالاسراع بتطبيق قانون العفو العام مناجل رفع الظلن عن الموقوفين.

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