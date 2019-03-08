جعجع التقى وفداً من أصحاب مصانع الدواء في لبنان

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، وفداً من أصحاب مصانع الدواء في لبنان تقدّمه عميد الصناعيين ورئيس مجلس إدارة مصنع أدوية "فارمالين" جاك صراف ورئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان ومدير عام مصنع أدوية "فارمالين" د. كارول أبي كرم، وقد ضم الوفد أمين صندوق النقابة ومدير عام مصنع الأمصال اللبنانيّة طارق طبّارة، أمين سر النقابة جان شلهوب، رئيس مجلس إدارة مصنع ادوية "مدي فار" د. إدمون فاضل، مدير عام الإدارة في مصنع "بنتا" جيلبار حبيقة، مدير عام الـBiotech في مصنع "بنتا" د. مارسيل باسيل، مديرة شؤون الخارجيّة في مصنع أدوية "ألغوريتم" د. جومانا جابر ومدير عام مصنع أدوية "أروان" سيمون فرنسيس، في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب شوقي الدكاش، الأمين المساعد لشؤون المصالح د. غسان يارد ورئيسة مصلحة الصيادلة إيلان شمّاس.

ولفتت أبي كرم إلى أن "مصانع الأدوية اللبنانيّة التي يبلغ عددها 11 مصنعاً تصنّع ادوية بمستويات عاليّة جداً وعالميّة وتؤمن بأسعار مناسبة للمرضى في لبنان الامر الذي يجعل منا ركناً أساسياً في الإقتصاد اللبناني والأمن الدوائي في البلاد لذا اجتمعنا اليوم مع د. جعجع من أجل أن نضع بين يديه ورقة عمل من أجل أن نتعاون على إصدار القوانين والإجراءات اللازمة لدعم وتطوير هذا القطاع خدمة للإقتصاد والمواطن".

وأكّدت أبي كرم أنهم "وجدوا لدى رئيس "القوّات" الدعم الكامل لهذا القطاع والإنفتاح من أجل النقاش حول القضايا التي تهمه وذلك من أجل تطويره وتأمين فرص العمل للأخصائيين في لبنان، واتفقنا على متابعة العمل سوياً من أجل الوصول إلى الأهداف التي نتشارك فيها جميعاً".