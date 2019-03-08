أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان قرارا إتهاميا في حق السوري حمد سعدو معطي وإثني عشر آخرين بجرم التدخل في قضايا الإرهاب لجهة تأمين المحروقات والمأكولات والحاجيات للإرهابيين كي يتمكنوا من القيام بأعمالهم الإرهالية ومراقبة تحركات الجيش سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات والمادة 157 قضاء عسكري ، وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار اتهامي بحق سوري وإثني عشر آخرين بجرم التدخل في قضايا الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.