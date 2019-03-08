استقالة الحكومة الفنلندية لفشلها في إجراء إصلاحات داخلية

تقدم رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا رسميا باستقالة حكومته للرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، وذلك لعدم تمكن الحكومة من إجراء إصلاحات داخلية بالبلاد. وأوضح مكتب الرئاسة الفنلندية في بيان له أن "القرار جاء بعد فشل الحكومة في إجراء إصلاحات بالنظام الصحي والخدمات الاجتماعية".

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