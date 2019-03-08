بالصور.. مسيرة على كورنيش الإسكندرية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، مسيرة تحت عنوان "معا من أجل مصر"، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

شارك في المسيرة التي بدأت من أمام مسجد القائد إبراهيم وصولا للمبني الإداري للجامعة بطريق الكورنيش، عدد من أعضاء هيئة التدريس، ونحو 30 طالبة من كلية التربية الرياضية.

وقالت الدكتورة سوزان محمد عزت، عميدة الكلية، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي كرسالة لإثبات إنجازات المرأة على كافة الأصعدة الرياضية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفنية.

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وأضافت عزت، أن هذه المسيرة حملت رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتماما بالغا بالمرأة المصرية وتأييدا لكافة قراراته التي تصب فى المصلحة العامة.

وأشارت إلى أن إعلان الرئيس عن تخصيص عام كامل للمرأة المصرية في عام 2017، يعتبر سابقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل، وتعد دليلا على مدى قناعة وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع.

وبدورها، أعربت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، عن رغبتها في أن تحظى المرأة بمستقبل أفضل وأن تنعم بحقوقها كاملة، مؤكدة على أن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة حقيقة للمرأة في كافة المجالات.