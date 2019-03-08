مصرع رضيع وإصابة والديه وشقيقه في انقلاب سيارة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
لقي طفل رضيع، مصرعه، فيما أصيب والديه وشقيقه بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها على طريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
تلقى اللوء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس.
وتبين انقلاب سيارة ملاكي، وإصابة قائدها، ويُدعى "أحمد محمود عبد العزيز" 30 عامًا، مُحاسب، من مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وزوجته "ابتسام عبدالمقصود" 29 عامًا، طبية، ونجلهما "محمود" 3 سنوات، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما لقي نجلهما "حمزة" رضيع عمره 9 أشهر، مصرعه متأثرًا بإصابته.
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