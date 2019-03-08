مسؤول أمني إيطالي : لفرنسا مسؤوليّة بتقويض إستقرار ليبيا

رأى مسؤول أمني إيطالي أن "على عاتق فرنسا، تقع مسؤوليات على المستوى الدولي، مثل زعزعة استقرار ليبيا بشكل فردي"، الأمر الذي "أدى خلق المشاكل التي نعرفها والتي كان علينا التعامل معها على صعيد الهجرة".

وفي مقابلة إجرتها معه خدمة تلفزة (Adnkronos Live) التابعة لمجموعة أدنكرونوس الإعلامية الدولية، بمقرها في روما،امس الخميس 7 مارس 2019 ، رد وكيل وزارة الداخلية كارلو سيبيليا، على سؤال عما إذا كان خياراً سعيداً الدخول في “مبارزة دبلوماسية” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالقول “عند لمس جوانب معينة كتلك المتعلقة بالعملة، سواء أكان اليورو أو الفرنك الفرنسي، فالأمر يمس دائماً، اهتمامات خاصة يصعب شرحها للناس، كونها تتطلب تعمقاً كبيراً”.

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وخلص المسؤول المنتمي الى حركة خمس نجوم، الى القول "مع ذلك، لدينا موقف واضح في هذا السياق"، مشيرا الى ضرورة "تجاوز الاختلافات مع بلاد عبر الألب"، في إشارة الى فرنسا .

*المصدر : وكالة آكي الايطالية