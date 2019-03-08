صحف : الجنرالات في الجزائر يمهّدون لطبخةٍ أخرى

في مقالٍ بعنوان "الجزائر إلى أين؟"، أكد محمد كعوش في "الرأي" الأردنية أن "الجنرالات يمهدون لطبخة أخرى، حيث بدأ دورهم بظهور الجنرال أحمد قايد صالح إلى العلن وتلويحه بتدخل الجيش كي لا تعود الجزائر إلى مرحلة الجمر والدم، وهي رسالة فهمها الجزائريون أكثر من غيرهم".

ويضيف كعوش "ما تخشاه القيادة العسكرية الجزائرية وجبهة التحرير، أن ينتهي التنسيق 'شهر العسل' بين السلطة وبين هذه الأحزاب السياسية الدينية التي تشكل أذرع الإخوان. هذه الأحزاب بدأت توحد جهودها لخوض معركة الانتخابات بإسم "حركة المجتمع والسلم - حمس" التي رشحت عبدالرزاق مقري المتفائل بالفوز، وبالتالي عودة الإخوان إلى المشهد السياسي تحت عناوين اخرى".

وتحت عنوان "هل قرر الجيش الجزائري قمع الاحتجاجات السلمية؟"، يقول خالد أوباعمر إن تصريحات رئيس الأركان الجزائري "تمثل إرهاب دولة بكل ما للكلمة من معنى".

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ويضيف أوباعمر أن "التلويح باستعمال القوة، والتذكير بعشرية الدم السوداء، وتوظيف الورقة السورية للإيحاء بأن هناك مؤامرة ضد الجزائر هي أساليب تقطع الشك باليقين، على أن الشعب الجزائري، محكوم من طرف نظام قمعي استبدادي مستعد لفعل أي شيء مقابل استمراره في الحكم، مع كل ما يترتب عن ذلك، من اغتصاب لحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره السياسي".

ويرى الكاتب أنه "أصبح في شبه المؤكد، من خلال تصريحات رئيس الأركان الجزائري، أن هناك ترتيبات أمنية وعسكرية جارية بخطى متسارعة، لقمع الاحتجاجات السلمية، وتبعا لذلك، على الجزائريين أن ينتبهوا لتحركات الأخطبوط الحاكم في البلد".