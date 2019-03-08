تحرك لرفع أول دعوى قضائية ضد الأسد في محكمة الجنايات الدولية

قدمت مجموعة محامين، اليوم الخميس، أول دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، في محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 28 لاجئا انتقلوا من سوريا إلى الأردن.

والقضية ترفعها مجموعة حقوقية بريطانية معروفة باسم "Temple Garden Chambers" ولديها مقران في لندن ولاهاي، حيث لفتت في بيان إلى أن القضية تستهدف الأسد وعددا من المسؤولين في الحكومة السورية وقدمها 28 لاجئا سوريا في مخيمي الزعتري والأزرق.

وبينت المجموعة أن القضية تتضمن عددا من الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري بما فيها "تعذيب واغتصاب وهجمات كيميائية وحالات اختفاء قسري"، ويقول رافعوا القضية إنهم "أجبروا على ترك منازلهم في سوريا بسبب الهجمات المهددة لحياتهم وحياة عائلاتهم من قبل القوات الموالية للحكومة السورية".

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وقال اللاجئون الـ28 إنهم تعرض للقصف أو إصابة بالرصاص أو الاحتجاز أو التعذيب، كما شاهدوا جرائم قتل جماعية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها أن اللاجئين يمثلهم المحامي رودني ديكسون، الذي قدم للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية طلبا لفتح التحقيق مع الأسد ومسؤولي حكومته في إطار قضية تشمل جرائم ضد الإنسانية والإجبار على الهجرة.

وقال ديكسون، خلال مؤتمر صحفي، إن المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية.