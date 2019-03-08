تحطم مقاتلة هندية قرب الحدود الباكستانية

تحطمت، ظهراليوم الجمعة، طائرة من طراز "ميغ 21" تابعة للقوات الجوية الهندية بالقرب من بيكانير في ولاية راجستان شمال غربي البلاد.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الهندية، على تويتر، إن الطائرة كانت في مهمة روتينية، وتحطمت بعد أن انحرفت عن مجالها الجوي فوق مدينة بيكانير في ولاية راجستان الحدودية مع باكستان.

وأوضح المتحدث أن الطيار استطاع القفز من

Advertisements

الطائرة والنجاة بنفسه.

من جانب آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية عن فتح المجال الجوي بالكامل على الحدود مع الهند، بعد إغلاقه في 27 فبراير الماضي، وفتحه جزئيا بعدها بثلاثة أيام، على خلفية التوتر بين البلدين.

وقالت الهيئة في بيان صدر الجمعة، إن الرحلات المنطلقة من مطارات "فيصل

آباد"، و"ملتان"، و"رحيم يار خان"، الدولية، ا، ستستأنف على إثر هذا القرار.

وأدى قرار إغلاق المجال الجوي، إلى تغيير مسارات الرحلات المتوجه نحو الصين وإيران، أو نحو البلدان الأوروبية، الأمر الذي حمل شركات الطيران المدني تكاليف إضافية، بسبب طول مسافة الرحلات.

وكانت الهند وباكستان تبادلتا إسقاط المقاتلات الحربية عقب تصاعد التوتر بينهما في منطقة كشمير المتنازع عليها عقب غارات هندية على معقل للمتشددين في باكستان ردا عملية انتحارية قتل فيها العشرات من القوات الهندية الخاصة.