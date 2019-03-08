الخارجية الأمريكية تطالب صربيا وكوسوفو بضرورة استئناف الحوار

طالب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل اليوم الجمعة كلا من صربيا وكوسوفو بوقف الاستفزازات المتبادلة بينهما، واستئناف الحوار، وذلك وسط تزايد التوترات بين البلدين.
وطالب هيل- خلال اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم- كوسوفو برفع تعريفة (مائة في المائة) التي فرضتها على البضائع الصربية؛ حتى يمكن استئناف المحادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن هذه
وأضافت الشبكة أن الرئيس الصربي
يذكر أن كوسوفو قد فرضت في شهر نوفمبر الماضي تعريفة (مائة في المائة) على البضائع الصربية والبوسنية، وقالت إنها لن ترفعها إلا عندما تعترف بلجراد بسيادتها وتتوقف عن منعها من الانضمام إلى المنظمات الدولية.
يشار إلى أن الحوار- الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي والذي بدأ في عام 2011 لتطبيع العلاقات بين البلدين- قد تعثر، حيث قالت بلجراد إنها لن تشارك فيه حتى يتم رفع التعريفة المفروضة على البضائع من قبل كوسوفو.
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