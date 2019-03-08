أمريكا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقًا يزيد إسهام سول المالي لانتشار الجنود الأمريكيين

وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفاقا سيزيد من إسهام سول المالي لنشر آلاف الجنود الأمريكيين على أراضيها.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية -اليوم الجمعة- أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-وا، والسفير الأمريكي هاري هاريس وقعا على اتفاق تقاسم التكاليف الجديد، مضيفة أن الاتفاق يتطلب موافقةالبرلمان في كوريا الجنوبية.
وأشارت يونهاب إلى أن رئيسا الوفدين اتفقا -بعد فشل جولات من المفاوضات بين البلدين الشهر الماضي- على أن تدفع سول من أجل التواجد العسكري الأمريكي في البلاد نحو 1.04 تريليون وون، أي ما يعادل
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى في وقت سابق إلى الضغط على سول لزيادة مشاركتها المالية؛ ما أثار قلق في كوريا الجنوبية من إمكانية سحب نحو 28 ألف و500 جندي أمريكي من البلاد؛ حال رفض سول الموافقة على طلبه.
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