الأوروبي: انعقاد مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثلاثاء ببروكسل

أكد المجلس الأوروبي على انعقاد المؤتمر الثالث حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثلاثاء القادم ببروكسل برئاسة مشتركة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وذكر المجلس - في بيان صحفي اليوم الجمعة - أن المؤتمر - الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام - يهدف إلى زيادة تعبئة المجتمع الدولي لمزيد من الدعم لجهود الشعب السوري وتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية ، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضاف المجلس الأوروبي انه مع
ومن المقرر - بحسب البيان - أن يناقش المؤتمر أهم القضايا الإنسانية التي تؤثر على السوريين والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين
وسيؤكد المشاركون في المؤتمر مجددا على الدعم السياسي والمالي من جانب المجتمع الدولي لجوار سوريا ، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا.. كما سيتم تسليط الضوء على جهود العراق ومصر.
وأوضح المجلس الأوروبي انه من المقرر أن يحضر المؤتمر حوالى ألف مشارك بما في ذلك ممثلون عن المجتمع المدني من سوريا والمنطقة ، ووزراء وصناع قرار من دول جوار سوريا ، والدول المانحة والإقليمية والمنظمات ووكالات الأمم المتحدة و الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
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