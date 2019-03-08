باكستان تعلن استمرار إغلاق المجال الجوي غدًا

أكدت هيئة الطيران المدني بباكستان استمرار إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الرحلات الجوية المارة به من الشرق إلى الغرب والعكس حتى الساعة الثالثة من مساء غد السبت (بالتوقيت المحلي).

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته شبكة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الجمعة - أنه تم السماح لبعض الرحلات الجوية المارة بين شمال المجال

الجوي للبلاد وجنوبها، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى مجال جوي معين يمكن استخدامه من أجل الدخول إلى باكستان والخروج منها.وكان من المقرر أن يعاد تشغيل العمل في مطارات مدن (سيالكوت)، و(رحيم يار خان)، و(سوكور) اليوم، غير أنها ستظل مغلقة لمدة 24ساعة إضافية.ولفتت الهيئة إلى أن المطارات في جميع أنحاء باكستان التي تم استئناف عمليات الطيران بها في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري ستواصل العمل وفقًا للجدول حتى الساعة الخامسة صباحًا (بالتوقيت المحلي) من الـ 15 من مارس الجاري، ومن بينها مطارات مدن (كراتشي، ملتان، شيترال، لاهور، إسلام آباد، بيشاور، كويتا، وفيصل آباد).وكانت باكستان قد أغلقت المجال الجوي التابع لها الأسبوع الماضي أعقاب تصاعد حدة التوتر مع الهند.