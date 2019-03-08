قضت محكمة استئناف فيدرالية في ولاية كاليفورنيا اليوم الجمعة بأحقية طالبي اللجوء الطعن في قرارات المحاكم الأمريكية التي ترفض استقبالهم في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن هذا القرار يوسعنطاق الحماية الدستورية لصالح المهاجرين غير الشرعيين، حيث يسمح للبعض بتقديم طعن للحصول على إذن بالبقاء في البلاد، موضحة أن هذا الحكم ينطبق على
ولفتت الصحيفة إلى أنه بموجب القانون الحالي، يمكن ترحيل المهاجر لبلاده إذا قرر موظف معني بشئون اللجوء، وقاضٍ متخصص في الهجرة أنه ليس لديه "مخاوف معقولة" من الاضطهاد في وطنه.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أمريكية تقضي بالسماح لطالبي اللجوء بالطعن في قرارات رفض استقبالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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