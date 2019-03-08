محكمة أمريكية تقضي بالسماح لطالبي اللجوء بالطعن في قرارات رفض استقبالهم

قضت محكمة استئناف فيدرالية في ولاية كاليفورنيا اليوم الجمعة بأحقية طالبي اللجوء الطعن في قرارات المحاكم الأمريكية التي ترفض استقبالهم في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن هذا القرار يوسع

نطاق الحماية الدستورية لصالح المهاجرين غير الشرعيين، حيث يسمح للبعض بتقديم طعن للحصول على إذن بالبقاء في البلاد، موضحة أن هذا الحكم ينطبق علىطالبي اللجوء في خمس ولايات أمريكية وهي: كاليفورنيا، وأريزونا، وواشنطن، وأوريجون، وهاواي.ولفتت الصحيفة إلى أنه بموجب القانون الحالي، يمكن ترحيل المهاجر لبلاده إذا قرر موظف معني بشئون اللجوء، وقاضٍ متخصص في الهجرة أنه ليس لديه "مخاوف معقولة" من الاضطهاد في وطنه.