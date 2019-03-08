سفير المملكة في بيروت: عودة السائحين السعوديين إلى لبنان قريبًا

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، أن عودة السائحين السعوديين إلى لبنان، من المنتظر أن تأخذها مداها الأقصى خلال الأسابيع المقبلة، على نحو يشكل سندا مهما للاقتصاد اللبناني والدخل القومي للبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء السفير السعودي مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، بحضور وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي، حيثبحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الصعيد المحلي اللبناني خاصة مع بدء العمل الحكومي.
كما تناولت المباحثات الأوضاع في المنطقة والاتفاقيات الثنائية بين السعودية ولبنان، والمنتظر توقيعها بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في 13 فبراير الماضي، رفع
وينتظر أن ينعقد قريبا اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – السعودية، لإقرار مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، على نحو يساهم في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما.
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