اخبار العالم

سفير المملكة في بيروت: عودة السائحين السعوديين إلى لبنان قريبًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أكد سفير المملكة العربية لدى لبنان وليد بخاري، أن عودة السائحين السعوديين إلى لبنان، من المنتظر أن تأخذها مداها الأقصى خلال الأسابيع المقبلة، على نحو يشكل سندا مهما للاقتصاد اللبناني والدخل القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السعودي مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، بحضور وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي، حيث

بحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الصعيد المحلي اللبناني خاصة مع بدء العمل الحكومي.
كما تناولت المباحثات الأوضاع في المنطقة والاتفاقيات الثنائية بين السعودية ولبنان، والمنتظر توقيعها بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في 13 فبراير الماضي، رفع
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
تحذيرها للمواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان، وذلك عقب لقاء عقده رئيس الوزراء سعد الحريري مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا أثناء زيارته إلى بيروت، وفي ضوء انتفاء المسببات الأمنية التي كانت قد دعت المملكة إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الجمهورية اللبنانية.
وينتظر أن ينعقد قريبا اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – السعودية، لإقرار مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، على نحو يساهم في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة في بيروت: عودة السائحين السعوديين إلى لبنان قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا