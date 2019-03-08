تعديل وزاري في كوريا الجنوبية يشمل 7 وزارات

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن تعديلاً وزارياً شمل سبع وزارات استعداداً للانتخابات البرلمانية في العام القادم.

وعين الرئيس مون كل من النائبة البرلمانية بارك يونج-سون والنائب البرلماني جين يونج عن الحزب الديمقراطي الحاكم وزيرة جديدة لشؤون الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم ووزيراً جديداً للشؤون الداخلية والأمن على التوالي،حسبما ذكرت، اليوم الجمعة، وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية .

وتم ترقية نائب وزير الثقافة والسياحة بارك يانج-وو، ليصبح وزيراً جديداً لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة .

وتم تعيين رئيس معهد الوحدة كيم يونج-تشول وزيراً جديداً لوزارة التوحيد، ونائب حاكم إقليم جولا الشمالي السابق تشوي جونج-هو وزيراً جديداً للنقل والأراضي والأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الكورية جو دونج-هو وزيراً للعلوم والتكنولوجيا والاتصالات.

وتم تعيين الأستاذ في الجامعة البحرية العالمية مون سونج-هيوك وزيراً جديداً لشؤون الثروات البحرية والمحيطات .

وجاء التعديل الوزاري هذا بعد 119 يوما من تعديلات في خمس وزارت على رأسها نائبة رئيس الوزراء للتعليم يو أون-هيه في 30 من أغسطس.

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